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Царьград

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Освобождение Новооленовки: Военные группировки "Центр" водрузили флаг России

Освобождение Новооленовки: Военные группировки "Центр" водрузили флаг России

Министерство обороны России представило кадры освобождения населенного пункта Новооленовка в Донецкой Народной Республике.

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Комментарии
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Амара Карпова
Все будет РОССИЯ💯👊🙏❤️🇷🇺
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