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«Намёк понятен»: на Западе комментируют публикацию Ростеха с отражением британского эсминца в прицеле нового российского самолёта

«Намёк понятен»: на Западе комментируют публикацию Ростеха с отражением британского эсминца в прицеле нового российского самолёта

Сегодня в сети активно обсуждается публикация Ростеха, которая появилась на официальной странице корпорации в Твиттере.

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Евгений Шабунин
ПУСКАЙ ПОПРОБУЮТ ИЩЁ РАЗ.............
Виктор Геманов
А некоторые деятели писали это слово так: ИСЧО! Правда, те деятели были не русскими по происхождению...
Евгений Шабунин
ИСЧО.........ЭТО ИСЧО....А ИЩЁ ЭТО ИЩЁ.........
Валерий Греков
Точнее будет-ЫЩТЧО!
Самков Валерий
Ни британский эсминец Defender, ни американский разведывательный самолёт, не обнаружили присутствие российского RF-000075.
Самков Валерий
Ни британский эсминец Defender, ни американский разведывательный самолёт, не обнаружили присутствие российского RF-000075.

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