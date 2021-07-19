Сергей ЕПолитика«Намёк понятен»: на Западе комментируют публикацию Ростеха с отражением британского эсминца в прицеле нового российского самолёта Сегодня в сети активно обсуждается публикация Ростеха, которая появилась на официальной странице корпорации в Твиттере.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений ШабунинПУСКАЙ ПОПРОБУЮТ ИЩЁ РАЗ.............Виктор ГемановА некоторые деятели писали это слово так: ИСЧО! Правда, те деятели были не русскими по происхождению...Евгений ШабунинИСЧО.........ЭТО ИСЧО....А ИЩЁ ЭТО ИЩЁ.........Валерий ГрековТочнее будет-ЫЩТЧО!Самков ВалерийНи британский эсминец Defender, ни американский разведывательный самолёт, не обнаружили присутствие российского RF-000075.Самков ВалерийНи британский эсминец Defender, ни американский разведывательный самолёт, не обнаружили присутствие российского RF-000075.Комментировать
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