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Мировое обозрение

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Специальная военная операция и события на Украине 20 сентября, вечер

Специальная военная операция и события на Украине 20 сентября, вечер

Российские войска продолжают методичное давление на сумском направлении, где до областного центра осталось менее 20 километров — расстояние артиллерийского выстрела.

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