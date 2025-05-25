В МО РФ рассказали о ночном налете БПЛА на регионы, включая Калужскую область

В Минобороны России подвели итоги ночного налета беспилотников на российские регионы, целью которого, среди прочих, стала и Калужская областьВ Минобороны России подвели итоги ночного налета беспилотников на российские регионы, целью которого, среди прочих, стала и Калужская область, где сбили 14 БПЛА.