В МО РФ рассказали о ночном налете БПЛА на регионы, включая Калужскую область

В Минобороны России подвели итоги ночного налета беспилотников на российские регионы, целью которого, среди прочих, стала и Калужская областьВ Минобороны России подвели итоги ночного налета беспилотников на российские регионы, целью которого, среди прочих, стала и Калужская область, где сбили 14 БПЛА.
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