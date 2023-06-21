Военное обозрение

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«Кожаное Средневековье»

«Кожаное Средневековье»

Жан Маре в одежде из кожи. Кадр из кинофильма «Тайны Бургундского двора» (1961) «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.

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