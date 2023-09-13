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´Мир и созидание - связь времен и поколений´.

´Мир и созидание - связь времен и поколений´.

1 сентября - первый день учебного года, и это значит, что воспитанников всех учреждений дошкольного образования ждут новые увлекательные занятия, развлечения, праздники, которые помогут лучше узнать окружающий мир, принесут новые знания и открытия.

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