´Мир и созидание - связь времен и поколений´.

1 сентября - первый день учебного года, и это значит, что воспитанников всех учреждений дошкольного образования ждут новые увлекательные занятия, развлечения, праздники, которые помогут лучше узнать окружающий мир, принесут новые знания и открытия.
1 сентября - первый день учебного года, и это значит, что воспитанников всех учреждений дошкольного образования ждут новые увлекательные занятия, развлечения, праздники, которые помогут лучше узнать окружающий мир, принесут новые знания и открытия.
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