Си Цзиньпин нанесет государственный визит во Вьетнам

Пекин, 7 декабря /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в период с 12 по 13 декабря нанесет государственный визит во Вьетнам, объявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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