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Царьград

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Минниханов инициировал контроль над ситуацией с топливом в Татарстане

Минниханов инициировал контроль над ситуацией с топливом в Татарстане

Глава Татарстана Рустам Минниханов распорядился создать штаб для контроля ситуации с топливом. Премьер-министр Алексей Песошин возглавил штаб, который будет заниматься мониторингом наличия топлива и справедливостью ценообразования на АЗС.

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