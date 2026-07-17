Минниханов инициировал контроль над ситуацией с топливом в Татарстане

Глава Татарстана Рустам Минниханов распорядился создать штаб для контроля ситуации с топливом. Премьер-министр Алексей Песошин возглавил штаб, который будет заниматься мониторингом наличия топлива и справедливостью ценообразования на АЗС.
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