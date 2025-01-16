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"Мы не понимаем, зачем был Медведев": Дугин назвал ключ к разгадке действий русской элиты в последние 40 лет

"Мы не понимаем, зачем был Медведев": Дугин назвал ключ к разгадке действий русской элиты в последние 40 лет

Философ Александр Дугин назвал ключ к разгадке действий русской элиты в последние 40 лет – одни и те же люди многократно меняли свою идеологию на противоположную, а теперь состарившись, учит народ чему-то непонятному: "Мы не понимаем, зачем был Медведев".

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