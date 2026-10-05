Диетолог пояснила, почему смузи может стать причиной жирового гепатоза

Жидкие природные сахара из фруктов всасываются почти мгновенно, а избыток фруктозы запускает в печени липогенез — синтез новых жиров Кандидат медицинских наук и врач-диетолог Дарья Русакова поделилась с "Абзацем" информацией о том, что привычка начинать день с фруктовых смузи и соков может привести к жировой болезни печени и сахарному диабету.