Диетолог пояснила, почему смузи может стать причиной жирового гепатоза

Жидкие природные сахара из фруктов всасываются почти мгновенно, а избыток фруктозы запускает в печени липогенез — синтез новых жиров Кандидат медицинских наук и врач-диетолог Дарья Русакова поделилась с "Абзацем" информацией о том, что привычка начинать день с фруктовых смузи и соков может привести к жировой болезни печени и сахарному диабету.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г "Пришлось выброси...
- Польские силовики...
- АЗ Во ВЦИОМ высказал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым