Северный фронт

В этом августе начался 13-й по счету Арктический поход сил Северного флота. В состав отряда вошли большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательный буксир «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».
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