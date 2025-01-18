Леонид Якубович в стихах поздравил читателей "МК" с Крещением

К Крещению 2025Прочь портки, носки, рубахи!Прочь, друзья, водобоязнь!Прочь сомненья, вздохи, страхи!Льда и снега неприязнь!Мужики, кто первый, братцы?Все прикрыли, что должны!Бабы, нечего стесняться!На морозе все равны!Подошли, перекрестились,Помянули всех святых,Со своей семьей простились,И башкой в купель бултых!Вот же сладость, вот же радостьВ ледяной воде нырять!Но зато какая благость!Но какая благодать!Вылезаем молча, чинно,Дышим ровно, не хрипим!Сбив с .