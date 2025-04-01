‼️Важная информация ‼️ В связи с проведением работ по благоустройству прилегающей территории к храму Пресвятой Богородицы, подъезд к автобусной остановке «пер.
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‼️Важная информация ‼️ В связи с проведением работ по благоустройству прилегающей территории к храму Пресвятой Богородицы, подъезд к автобусной остановке «пер.