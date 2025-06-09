Благодаря действиям ЦБ бюджет России получит 163 млрд рублей

Бюджет России получит 163 млрд рублей дополнительных доходов, не учтенных в первоначальном прогнозе. Основную часть средств обеспечит перечисление прибыли Центробанка, следует из заключения Счетной палаты по поправкам к федеральному бюджету.
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