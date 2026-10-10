Брак с братом мужа сестры – возможен ли такой союз или строгий запрет: в Церкви дали ответ

В Русской Православной Церкви разъяснили, возможен ли брак между братом мужа сестры.Иерей Филипп Ильяшенко, клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах, разъяснил официальную позицию Русской Православной Церкви относительно брачных союзов между двумя братьями и двумя сёстрами.