Брак с братом мужа сестры – возможен ли такой союз или строгий запрет: в Церкви дали ответ

В Русской Православной Церкви разъяснили, возможен ли брак между братом мужа сестры.Иерей Филипп Ильяшенко, клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах, разъяснил официальную позицию Русской Православной Церкви относительно брачных союзов между двумя братьями и двумя сёстрами.
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