"Бегите, пока не поздно": Что означают цифры в треугольнике на пластиковых бутылках

Что означают цифры в треугольнике на пластиковых бутылках? Блогер напоминает, что пластик бывает семи основных типов, и каждый ведёт себя при нагреве по-своему - от "абсолютно безвреден" до "бегите отсюда, пока не поздно".
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Что ж, ты, гад, одно и то же по три раза повторяешь? Как читать такую дребедень? Или словарный запас беден как иностранный лексикон?
Страшилка для не в меру впечатлительных. А ничего, что при переработке эти пластики нагревают до температур 180-200 градусов?