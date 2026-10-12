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Царьград

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"Бегите, пока не поздно": Что означают цифры в треугольнике на пластиковых бутылках

"Бегите, пока не поздно": Что означают цифры в треугольнике на пластиковых бутылках

Что означают цифры в треугольнике на пластиковых бутылках? Блогер напоминает, что пластик бывает семи основных типов, и каждый ведёт себя при нагреве по-своему - от "абсолютно безвреден" до "бегите отсюда, пока не поздно".

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