В частности в Играх примет участие петербурженка Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте Международный олимпийский комитет (МОК) назвал первых 14 спортсменов из России, которые допущены к Олимпиаде в Париже.
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