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Всё о женщинах

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Нужно ли женщине «нагуляться»?

Нужно ли женщине «нагуляться»?

«Женщине обязательно нужен выбор. Ей жизненно необходимо выбрать лучшего для себя мужа. Не самого красивого, не самого сексуального - а самого надежного, любящего и заботливого.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Пожалуйста не пишите про это и такое , а то знаем их,  пойдут догуливать??? Вдруг не может получать оргазмы?
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15 час.
М
ММ
Обязательно нужно!  - Сара, я не могу на тебе жениться! - Почему? - Говорят, что у тебя уже было много мужчин. - Тебе что, не нравится, как я готовлю? - Нет, что ты! Такой вкуснятины я и не пробовал? - Тогда, может, тебе не нравится, как я убираю в доме? - Да ты что? У тебя чище, чем в операционной! - Может, тебе не нравится, как я принимаю гостей? - Да что ты! Все просто в восторге! - Может, я тебя в постели не устраиваю? - Да я даже и не представлял, что можно получить такое удовольствие! - Так ты что, думаешь, что всему этому я на заочных курсах научилась?
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