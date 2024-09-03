Нужно ли женщине «нагуляться»?

М

ММ

Обязательно нужно! - Сара, я не могу на тебе жениться! - Почему? - Говорят, что у тебя уже было много мужчин. - Тебе что, не нравится, как я готовлю? - Нет, что ты! Такой вкуснятины я и не пробовал? - Тогда, может, тебе не нравится, как я убираю в доме? - Да ты что? У тебя чище, чем в операционной! - Может, тебе не нравится, как я принимаю гостей? - Да что ты! Все просто в восторге! - Может, я тебя в постели не устраиваю? - Да я даже и не представлял, что можно получить такое удовольствие! - Так ты что, думаешь, что всему этому я на заочных курсах научилась?