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Сотрудников Минпромторга предупредили об угрозах использования Telegram

Сотрудников Минпромторга предупредили об угрозах использования Telegram

Сотрудники Минпромторга получили письмо, в котором им напомнили о необходимости перейти для служебного взаимодействия на автоматизированное рабочее место госслужащего «Среда» (АРМ ГС), а также предупредили об угрозах использования Telegram.

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