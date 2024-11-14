Шор опасается превращения Молдавии в дешевый рынок органов для ЕС

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор 14 ноября в своем Telegram-канале. ыразил обеспокоенность готовящимися поправками к законодательству, которые, по его словам, могут превратить республику в «дешевый рынок человеческих органов» для стран Евросоюза.
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