Украина, продолжая нарушать международное право, закрепила за собой статус государства-террориста. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.
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