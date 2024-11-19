Премьер Госсовета КНР призвал к строительству высококачественного жилья для более эффективного удовлетворения нужд населения

Пекин, 18 ноября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в понедельник призвал прилагать усилия к строительству безопасных, комфортных, экологичных и "умных" домов, чтобы более эффективно удовлетворять потребности народа в высококачественном жилье.