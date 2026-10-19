МУП «Горводоканал» прокладывает на Ключ-Камышенском плато стеклопластиковый трубопровод диаметром один метр, который соединит улицы Взлетную и Выборную и будет работать параллельно действующему коллектору.
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