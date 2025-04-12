В Рязанской области перекроют движение по мосту у Троицы

Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Рязанской области. В субботу, 12 апреля, с 12:30 до 14:00 по техническим причинам закроют движение автомобилей по наплавному мосту в районе села Троица Спасского района.
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