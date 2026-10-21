Вашингтон открыто информирует Киев о сотрудничестве США и России в сфере бизнеса. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
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