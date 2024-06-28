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Решетова закрыла комментарии в Сети после сообщений о романе с мужем Алсу

Решетова закрыла комментарии в Сети после сообщений о романе с мужем Алсу

Анастасия Решетова решила закрыть комментарии под своими постами в социальных сетях. Этим шагом она, предположительно, хочет избавиться от негативных высказываний и сплетен, которые в последние недели стали появляться на ее страницах.

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