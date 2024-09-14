Американцы забыли карту военной базы в отправленной на Украину БМП

ВС США забыли забрать карту своей военной базы из переданной ВСУ Bradley Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) США забыли вытащить из переданной ВСУ боевой машины пехоты (БМП) карту одной из крупнейших американских военных баз.
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