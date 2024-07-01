Автоэксперт Моржаретто: ужесточение требований к автокредитам на цены не повлияет

﻿﻿Заместитель главного редактора журнала "За рулем", автомобильный эксперт Игорь Моржаретто заявил, что решение Центробанка ужесточить требования к выдаче потребительских кредитов и автокредитов не повлияет на ситуацию на автомобильном рынке и вряд ли приведет к снижению общая сумма кредитов.