Автоэксперт Моржаретто: ужесточение требований к автокредитам на цены не повлияет

Заместитель главного редактора журнала "За рулем", автомобильный эксперт Игорь Моржаретто заявил, что решение Центробанка ужесточить требования к выдаче потребительских кредитов и автокредитов не повлияет на ситуацию на автомобильном рынке и вряд ли приведет к снижению общая сумма кредитов.
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