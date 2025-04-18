Крали оборонные деньги: задержан экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам

СТ

Сергей Татаринцев

Им какая ни власть,лишь бы только украсть. А вороют в России чиновники всех мастей, от безнаказанности и вседозволенности и как поётся в одной известной песне, ныне покойного певца Сергея Коржукова. Царь горох воровал,Царь Иван воровал а потом за ментов дочерей выдавал. А не пора ли в России начинать производить уголовные дела, против таких вот "служителей законов". Это же стопроцентные враги народа и предатели Родины,казнокрады и воры всероссийского масштаба,из-за которых погибает молодой генофонд страны,которые уже никогда не вернутся с СВО. Этим всем предателям Родины и врагам народа, должен быть только один приговор-это пожизненный срок и желательно последний порт приписки "Чёрный Дельфин".