БлокнотРУ По предварительной информации, показания на Алексея Смирнова дал арестованный ранее Владимир Лукин – руководитель «Корпорации развития Курской области» Утром 16 апреля сотрудники ФСБ и МВД пришли домой к бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову.
Крали оборонные деньги: задержан экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам
Комментарии
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СТ
Сергей Татаринцев
Им какая ни власть,лишь бы только украсть. А вороют в России чиновники всех мастей, от безнаказанности и вседозволенности и как поётся в одной известной песне, ныне покойного певца Сергея Коржукова. Царь горох воровал,Царь Иван воровал а потом за ментов дочерей выдавал. А не пора ли в России начинать производить уголовные дела, против таких вот "служителей законов". Это же стопроцентные враги народа и предатели Родины,казнокрады и воры всероссийского масштаба,из-за которых погибает молодой генофонд страны,которые уже никогда не вернутся с СВО. Этим всем предателям Родины и врагам народа, должен быть только один приговор-это пожизненный срок и желательно последний порт приписки "Чёрный Дельфин".
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20 час.
Владислав Орлов
а что же ни одного с погонами не привлекли? Строили по заказу МО на деньги МО и никто из военных не контролировал процесс стройки? Удивительно. Т.е. на оборонных заводах всегда присутствует военный представитель для контроля выполнения гособоронзаказа, военная приемка существует, а тут на миллиарды никаких проверяющих. Очень удобно, не находите?
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20 час.
Анна Зареченская
Делились.
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20 час.
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