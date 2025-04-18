Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп и Лула да Силва выразили восхищение Путиным

Трамп и Лула да Силва выразили восхищение Путиным

Президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп испытывают восхищение к российскому лидеру Владимиру Путину, в то время как их отношение к Владимиру Зеленскому характеризуется презрением, пишут обозреватели газеты O Globo.

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