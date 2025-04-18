Трамп и Лула да Силва выразили восхищение Путиным

Президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп испытывают восхищение к российскому лидеру Владимиру Путину, в то время как их отношение к Владимиру Зеленскому характеризуется презрением, пишут обозреватели газеты O Globo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии