«Вашингтонские» крейсера — взгляд современника

Крейсеры, построенные в соответствии с требованиями Вашингтонской конференции 1922 г., или, как их еще называли, «вашингтонские» крейсеры, принято ругать за несбалансированность характеристик.
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