Тудор Ульяновский будет баллотироваться в президенты?

«Обсуждать эту тему преждевременно», – так прокомментировал вопрос о своей возможной кандидатуре на президентских выборах этого года бывший министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский.
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