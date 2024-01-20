Кадры с нападением змей показали, как они на самом деле убивают

Учёный-герпетолог Билл Райерсон решил провести эксперимент со змеями. Он заснял в замедленной съёмке, как нападают на грызунов некоторые виды змей, и обнаружил, что в зависимости от зубов их можно разделить на две большие категории.
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