Нетаньяху: Международное сообщество должно "объединиться в противостоянии этой иранской агрессии"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество объединиться против иранской агрессии, которую он охарактеризовал как полномасштабную кампанию, угрожающую миру во всем мире и всему Ближневосточному региону.
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