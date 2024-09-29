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Держатся за руки и строят смешные рожицы: Болгар публикует кадры с Дуровым, на которых он щуплый, но счастливый

Держатся за руки и строят смешные рожицы: Болгар публикует кадры с Дуровым, на которых он щуплый, но счастливый

Много лет об Ирине Болгар никто не знал, экс-возлюбленная Павла Дурова оставалась в тени. Однако в этом году брюнетка громко заявила о себе и трех наследниках бизнесмена.

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