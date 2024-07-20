❗️Эвакуация подбитого в зоне проведения СВО бронеавтомобиля HUMVEE, американского производства🔥 #ВСУ #ЗСУ #Humvee #Подбит.
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❗️Эвакуация подбитого в зоне проведения СВО бронеавтомобиля HUMVEE, американского производства🔥 #ВСУ #ЗСУ #Humvee #Подбит.
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