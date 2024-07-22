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Царьград

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Дело не только в гигиене: почему воняют ноги и что с этим делать

Дело не только в гигиене: почему воняют ноги и что с этим делать

Врач перечислила семь способов борьбы с неприятным запахом, исходящим от стоп.Неприятный запах, исходящий от ног, не всегда связан с гигиеной.

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Комментарии
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Юрис Хартманис
Потому что они из попы растут
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16 час.

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