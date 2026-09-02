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Недоумение и раздражение Трампа: «Когда же иранский народ поднимется на борьбу

Недоумение и раздражение Трампа: «Когда же иранский народ поднимется на борьбу?» Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social опубликовал пост, в кот.

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