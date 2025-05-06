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Крымская газета

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В Керчи завершили очистку Большой и Малой Митридатских лестниц

В Керчи завершили очистку Большой и Малой Митридатских лестниц

Работы по очистке Большой и Малой Митридатских лестниц завершены, подрядная организация выполнила весь объем в указанные сроки, согласно контракту.

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