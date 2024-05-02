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Генеральный менеджер «Санз» Джеймс Джонс: «В это межсезонье у нас есть все, чтобы добавить игроков на нужные нам позиции»

«Думаю, что Фрэнк Вогель проделал отличную работу, с учетом обстоятельств. Персонал справился со своими задачами.

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