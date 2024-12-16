Что на самом деле чувствует человек при огнестрельном ранении

Благодаря фильмам-боевикам в голове уже давно сложился устойчивый образ главного героя. Накаченный главный герой, небрежно удерживая пулемет в одной руке, и американский флаг в другой на фоне взрывов отстреливается от врагов, которые наступают со всех сторон.