Что на самом деле чувствует человек при огнестрельном ранении

Благодаря фильмам-боевикам в голове уже давно сложился устойчивый образ главного героя. Накаченный главный герой, небрежно удерживая пулемет в одной руке, и американский флаг в другой на фоне взрывов отстреливается от врагов, которые наступают со всех сторон.
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