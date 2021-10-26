Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    БЛАГОДАРЮ!Книга Урантии. Д...
  • Irina Karamysheva (Карамышева)
    ОСОБЕННО ПОНРАВИЛИСЬ ВЫРАЖЕНИЯ : "Главное, знания и талант - такое же богатство страны, как запасы нефти, угля, метал...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 26 о...
  • НАДЕЖДА ИВОНИНА
    Сананда: мы насла...

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 26 октября 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 26 октября 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать шестое октября 2021 года. Числовой вибрационный код 944 =Вибрации числа помогают налаживать контакты, укреплять существующие связи = Внутренний мир человека является его домом, сферой его прямой ответственности = Всё всегда заканчивается хорошо; если всё закончилось плохо, значит это ещё не конец= Главная Цель появления и смены Цивилизации – это производство ею Нового вида Энергии = Главное, живи так, чтобы твои дети, задумавшись о справедливости и честности, вспомнили о тебе = Главное, знания и талант - такое же богатство страны, как запасы нефти, угля, металлов, полей, лесов.

Вернуться к статье
22
Обсудить
Ольга
Благодарю!🙏
Irina Karamysheva (Карамышева)
ОСОБЕННО ПОНРАВИЛИСЬ ВЫРАЖЕНИЯ : "Главное, знания и талант - такое же богатство страны, как запасы нефти, угля, металлов, полей, лесов...!" "Развиваться и воспитываться человек должен сам - изнутри наружу, но никак не наоборот."БЛАГОДАРЮ!

Картина дня

наверх