Дмитрий Певцов: Кино должно быть под контролем государства и госзаказа

Народный артист Дмитрий Певцов считает, что в России государство должно контролировать киноиндустрию: вводить госзаказ на бюджетные фильмы, устанавливать квоты в прокате и содействовать распространению качественного кино.
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