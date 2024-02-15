Резкое похолодание придет на Кубань из-за атмосферного фронта

Резкое похолодание придет на Кубань из-за атмосферного фронтаСегодня по территории Кубани пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой увеличение облачности, усиление ветра и приведет к резкому похолоданию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии