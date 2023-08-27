Деревенский кот Коська любил спать на сеновале. Остатков прошлогоднего сена хватало для устройства уютного гнездышка, свежего еще не подвезли – сенокос еще впереди.
Один день счастливого кота
Комментарии
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ВВ
Виктория Виктория
Спасибо.....
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9 час.
Борис Виленский
Добрый рассказ. Таких бы побольше для детей.
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5 час.
Элеонора Коган
Спасибо вам, Тагир, за такой замечательный рассказ об умном и заботливом котике Коське, его добрых хозяевах и о друге Василии!!!
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2 час.
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