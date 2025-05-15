Женщина и ребёнок пострадали в ДТП на Касимовском шоссе в Рязани

По данным ГАИ, 14 мая около 17:40 рядом с домом № 25 по Касимовскому шоссе 36-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Хендай», столкнулась с автомобилем «Фиат»Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности вчерашнего ДТП в Рязани, попавшего на видео.