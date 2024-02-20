Врач Умнов: кофе с алкоголем вызывает тяжелые сердечно-сосудистые осложнения

Врач Александр Умнов предупредил об опасности такого сочетания для здоровья. Врач Умнов констатировал, что популярные варианты кофе с добавлением алкоголя (например, коньяка или виски) представляют собой «коктейли», способные серьезно вредить состоянию сердечно-сосудистой системы.
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