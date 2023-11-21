Собянин рассказал какие новые спортобъекты откроются в Москве до конца года

В этом году в Москве откроются еще семь новых спортобъектовМэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте, что почти 90 договоров на право размещения некапитальных объектов спортивного назначения заключено в столице.
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