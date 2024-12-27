В Смоленске Полицейский Дед Мороз побывал в гостях у воспитанников подшефного детского учреждения

Уже по сложившейся доброй традиции в преддверии новогодних праздников сотрудники отдела по работе с личным составом и Госавтоинспекции УМВД России по городу Смоленску подарили новогодний праздник детям, находящимся в подшефном Смоленском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Феникс».