Ученые нашли новый вирус, который передают клещи

Обнаруженный в Китае вирус схож по симптомам с геморрагической лихорадкой. Клещ 123RF/legion-media.ruКлещи — переносчики более 25 заболеваний человека и животных, в том числе, болезни Лайма, энцефалита и геморрагической лихорадки.