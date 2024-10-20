Ученые нашли новый вирус, который передают клещи

Обнаруженный в Китае вирус схож по симптомам с геморрагической лихорадкой. Клещ 123RF/legion-media.ruКлещи — переносчики более 25 заболеваний человека и животных, в том числе, болезни Лайма, энцефалита и геморрагической лихорадки.
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